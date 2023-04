Gestões Sarto e Elmano se comprometem com plano para combater "crise" na saúde em Fortaleza

As secretarias de Saúde do Estado e do município de Fortaleza devem apresentar estratégias sobre melhoria do atendimento

Após reunião promovida pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), nesta segunda-feira, 24, as secretarias de Saúde do Município de Fortaleza (SMS) e do Estado do Ceará (Sesa) se comprometeram a apresentar, na próxima sexta-feira, 28, um plano de contingência para a atual situação de "crise" na saúde na Capital, como classificar o MP.

Segundo o órgão ministerial, as partes dialogaram sobre a "superlotação das Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) pediátricas, fechamento dos serviços de emergência, atendimento precário em unidades de saúde, falta de insumos, equipe de profissionais deficitária e atraso no pagamento de fornecedores".

O MP acrescenta o plano visa melhorar o acolhimento de pacientes, "principalmente da rede pediátrica e neonatal, em razão do período de sazonalidade". "Além de propostas de melhorias a médio e longo prazo na rede de atendimento à população", ressaltou a pasta.

O órgão disse ainda que tem cobrado "providências urgentes" para que a população não seja prejudicada por falta de acesso aos serviços de saúde e aos leitos hospitalares.



Com o encontro, o governador Elmano de Freitas (PT) cobrou responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza, gerenciada por José Sarto (PDT), e atribuiu à rede municipal as lotações nas unidades de atendimento da Capital. Em fala nesta segunda-feira, 24, em Brasília, o mandatário disse que o aumento da demanda em hospitais estaduais foi por uma “decisão da prefeitura de fechar serviços de saúde”.

Perguntado sobre como estaria o diálogo com Sarto, Elmano comentou sobre uma audiência promovida pelo Ministério Público que envolveu as secretarias de Saúde do Estado (Sesa) e do município, (SMS). “Eu espero que a Prefeitura de Fortaleza tome as providências devidas, estamos em uma situação muito grave na Capital”, disse.





