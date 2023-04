CPMI do 8 de janeiro: André Fernandes, alvo de inquérito, disputará presidência

O deputado federal cearense André Fernandes (PL) afirmou, nesta sexta-feira, 28, que irá concorrer à presidência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos golpistas que ocorreram no dia 8 de janeiro.

No Twitter, André Fernandes publicou: "Não só vou participar da CPMI do 8 de janeiro como disputarei a presidência. Apesar de não ser regimental, a praxe do autor ter preferência, tirando as raras exceções onde houveram acordo, sempre valeu".

O requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar foi lido pelo presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante sessão conjunta com deputados e senadores na quarta-feira, 26. Agora, partidos vão indicar a composição da comissão, que ainda deve definir presidência e relatoria nas próximas semanas.



Não só vou participar da CPMI do 8 de janeiro como disputarei a presidência. Apesar de não ser regimental, a praxe do autor ter preferência, tirando as raras exceções onde houveram acordo, sempre valeu. Agradeço o apoio do presidente do meu partido, @CostaNetoPL, que não aceita… — André Fernandes (@andrefernm) April 28, 2023

Do outro lado, os deputados federais da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tentando tirar o deputado bolsonarista, relator do requerimento, da CPMI. O PL pretende indicar Fernandes para presidir a CPMI.

Lindbergh Farias (PT-RJ), deputado federal, disse que André Fernandes atrapalharia a investigação, caso participasse da Comissão. "Ele é investigado, ele pode ser condenado, ou seja, ele participar da investigação é pra atrapalhar a investigação", afirmou Lindbergh, durante coletiva de imprensa na quinta-feira, 20.

Fernandes é investigado no STF por possível envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, em Brasília.

A comissão investigará os ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e terá 32 integrantes, sendo 16 deputados e 16 senadores.



Na Câmara dos Deputados, com 16 vagas. A expectativa é que a disposição seja:

Bloco PP, União Brasil, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota ("blocão" de Lira): 6 cadeiras.

Bloco MDB, PSD, Republicanos e Podemos: 4 cadeiras

Federação PT, PCdoB e PV: 2 cadeiras

Federação PSOL-Rede: 1 cadeira

PL: 3 cadeiraS

*1 vaga em rodízio a confirmar

Nomes cotados

Tanto o PT como no PL já têm os nomes mais cotados para participar da comissão na Câmara e no Senado. O mais controverso deles é André Fernandes.

PT na Câmara: Lindbergh Farias (RJ) e Rogério Correia (MG).

PT no Senado: Fabiano Contarato (ES) e Rogério Carvalho (SP).

PL na Câmara: Eduardo Bolsonaro (SP), André Fernandes (CE) e Alexandre Ramagem (RJ).

PL no Senado: Magno Malta (ES) e Carlos Portinho (RJ).



