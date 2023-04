Wagner sobre 100 dias de governo Elmano: "Não tem muito o que elogiar"

O secretário da Saúde de Maracanaú avaliou que as politicas do governador do Ceará representam "muito pouco diante do que foi prometido na campanha"

O secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), avaliou negativamente a gestão Elmano de Freitas, que na última segunda-feira, 10, completou 100 dias. O ex-candidato ao Governo do Ceará participou da 9ª Conferência Municipal de Saúde, no Teatro Dorian Sampaio.

O ex-deputado federal afirmou que o governo estadual, até o momento, não realizou ações efetivas para o combate à fome e em prol da redução da violência no Ceará. "Na campanha se prometeu trabalhar para matar a fome dos cearenses e por mais que alguém diga 'não, são só 100 dias', negativo, a gente está entrando para o 17º ano que um grupo está no poder aqui no estado do Ceará", disse Wagner.

O secretário considera ter sido tardia a decisão do governador de anunciar, na manhã de segunda-feira, 10, a aplicação do reajuste de 14,95% no piso da carreira dos professores e professoras do Ceará a partir de junho deste ano. "Já poderia estar no bolso dos professores, ainda empurrar esse reajuste para junho", avaliou.



Elmano participou do lançamento do Plantão Cirurgias, no Hospital Municipal de São Benedito. Na solenidade, o petista lembrou da data que marca seus 100 dias à frente do Executivo estadual.

"Eu tenho certeza que o próximo período é continuar o trabalho, continuar a avançar", disse. Wagner destacou projeto como importante para Maracanaú, mas considerou a iniciativa "muito pouco diante do que foi prometido na campanha".

"O governador ontem (segunda-feira) pelo menos fez um evento dizendo que vai iniciar o processo das cirurgias, a gente espera que de fato aqui em Maracanaú tem condição, tem hospital e tem estrutura pra viabilizar essas cirurgias aqui também, a gente vai beneficiar muita gente que está precisando, mas eu acho muito pouco diante do que foi prometido na campanha", disse o ex-parlamentar.

Questionado sobre o desempenho do governo petista, o secretário completou: "Então a gente espera, torce inclusive, para que o governador ele acerte, mas até que isso aconteça não tem muito o que elogiar o governo e a gente se sente bem frustrado em relação às expectativas que a própria população cearense tinha".

