Lula pretende indicar Zanin para STF, apesar da pressão contra

Com a saída de Lewandowski, Lula deve indicar um nome para ocupar a vaga no STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve manter a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga do ex-ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF). Zanin foi advogado de Lula durante os processos relacionados à Operação Lava Jato e a indicação para o STF tem sido criticada inclusive por petistas.

O trabalho de Zanin contribuiu para viabilizar a candidatura de Lula a presidente na eleição de 2022, ao entrar com um pedido de habeas corpus no STF que levou à anulação das condenações contra o hoje presidente.

Durante passagem por Lisboa, Lula esteve com empresários em uma reunião e afirmou não estar preocupado com possíveis repercussões negativas por escolher seu advogado, conforme informou o Estado de S.Paulo.

Nesta quinta-feira, 11, Lewandowski fará 75 anos e Lula pretende ter uma reunião com o ex-ministro sobre a indicação para a vaga. Lewandowski defende que o jurista Manoel Carlos de Almeida Neto o substitua.

O presidente estaria decidido a indicar Zanin, mesmo após o advogado sofrer ataques e Lula ser pressionado a indicar uma mulher negra para a Corte. Na história, apenas três mulheres ocuparam cadeiras do Supremo: Ellen Gracie, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Todas elas mulheres brancas.

Manoel Carlos de Almeida Neto foi secretário-geral da Corte e tem mais de uma década de experiência no Supremo Tribunal Federal. Porém, o presidente afirmou em entrevista à BandNews que "todo mundo compreenderia que ele merece", se indicasse Cristiano Zanin para o cargo.

A ministra Rosa Weber, presidente do STF, também se aposenta neste ano. Desse modo, o presidente Lula fará duas indicações ao STF neste ano.