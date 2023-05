Lula diz que investimento de R$ 500 milhões do Reino Unido para Amazônia é insuficiente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o investimento de R$ 500 milhões (80 milhões de libras) anunciado pelo Reino Unido para o Fundo Amazônia não é suficiente.

"Quero que cumpram a promessa de US$ 100 bi para os países protegerem suas florestas. É por isso que vou na COP dos Emirados Árabes cobrar isso", afirmou após participar da cerimônia de coroação do Rei Charles III, no Reino Unido.

