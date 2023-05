Como votaram os deputados do Ceará sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres

No Ceará, apenas dois parlamentares, ambos do PL, foram contra o texto

O projeto de lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função seguiu para o Senado Federal após ser aprovado na Câmara dos Deputados na quinta-feira, 4, com 325 votos a favor e apenas 36 contrários. No Ceará, apenas dois parlamentares, ambos do PL, foram contra o texto: André Fernandes e Dr. Jaziel.

Sobre o assunto Bia Kicis, Zambelli e Rosângela Moro foram contra salários iguais de homens e mulheres

Texto aprovado altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para definir que a igualdade salarial será obrigatória e determina que empresas com mais de 100 empregados publiquem, a cada 6 meses, relatórios de transparência salarial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a votação dos deputados do Ceará:

A favor do projeto:



AJ Albuquerque (Progressistas)

André Figueiredo (PDT)

Danilo Forte (União Brasil)

Eduardo Bismarck (PDT)

Eunício Oliveira (MDB)

Fernanda Pessoa (União Brasil)

Idilvan Alencar (PDT)

José Airton Cirilo (PT)

José Guimarães (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Luiz Gastão (PSD)

Luizianne Lins (PT)

Mauro Filho (PDT)

Moses Rodrigues (União Brasil)

Yury do Paredão (PL)

Dayany do Capitão (União Brasil)

Júnior Mano (PL)

Matheus Noronha (PSD)

Contra o projeto:



André Fernandes (PL)

Dr. Jaziel (PL)

Não participaram da votação

Célio Studart (PSD)

Domingos Neto (PSD)