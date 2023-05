Entenda passo a passo a cerimônia de coroação do rei Charles III

O Reino Unido realiza a partir deste sábado, 6, até segunda-feira, 8, série de comemorações para oficializar a coroação do rei Charles III, que já ocupa o trono da realeza britânica desde a morte da mãe, rainha Elizabeth II, em setembro do ano passado. O Palácio de Buckingham é palco para uma série de eventos ao longo do fim de semana. A coroação em si é realizada neste sábado 6, em cerimônia solene na Abadia de Westminster, em Londres.

Sobre o assunto Rei Charles III é coroado em ritual milenar inédito para uma geração

Coroação do Rei Charles III: onde assistir ao vivo?

A cerimônia possui uma lista exclusiva de convidados, que inclui cerca de 2 mil pessoas, entre membros da Corte, representantes da comunidade britânica, celebridades e parlamentares do alto escalão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A rainha consorte Camilla, esposa do rei Charles III, o acompanha durante a coroação, celebrada pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby, líder da Igreja Anglicana, a igreja oficial da Inglaterra.

O roteiro das festividades da coroação do rei Charles III

Procissão do rei

Logo pela manhã foi realizada a "procissão do rei”, que consiste numa caminhada de dois quilômetros pelo centro da cidade, do Palácio de Buckingham a Abadia de Westminster.

O rei Charles III, junto à sua esposa, a rainha consorte Camilla, viajaram na carruagem construída para o Jubileu de Diamante de Elizabeth II, no ano de 2012. O carro foi puxado por seis cavalos Windsor Grey e escoltado por integrantes da cavalaria da casa real.

Pontualmente às 11 horas (7 horas no horário de Brasília), o casal chegou à igreja para o início da cerimônia.

Rei Charles e rainha Camila ao chegar à Abadia de Westminster para a coroação Crédito: STEFAN ROUSSEAU / POOL / AFP

Cerimônia e convidados

A coroação do rei Charles ocorre às 12 horas locais (8 horas no horário de Brasília) e a cerimônia religiosa, ministrada pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby, encerra-se às 13 horas de Londres.

Reconhecimento

A cerimônia segue padrão instaurado há mais de mil anos. Após a formalidade, o rei é apresentado ao público, que responde com declarações de “Deus salve o rei Charles!”. Cada declaração em reconhecimento ao rei é seguida por um toque de trombeta.

Juramento da coroação

O arcebispo da Cantuária é responsável por administrar o “juramento da coroação” por meio de perguntas ao monarca.

O texto sofreu algumas alterações ao longo, contudo, o procedimento é o mesmo: Charles responderá às indagações com a mão direita sobre a Bíblia e posteriormente dirá: “Cumprirei o que prometi. Que Deus me ajude”.

Além disso, Charles faz um juramento à parte, no qual o rei afirma ser um “protestante fiel”.

Unção

Ao sentar no trono do rei Eduardo, cadeira da coroação, o monarca é “ungido, abençoado e consagrado” sob um dossel pelo arcebispo.

O óleo consagrado é derramado de um recipiente de ouro e aplicado com uma colher de prata dourada do século XII, item mais antigo das joias da realeza.

A unção é a “única parte da cerimônia que o público não verá”.

O assento da coroação foi construído no ano de 1300 e fica acima da “Pedra do Scone” ou “Pedra do Destino”, um símbolo da realeza escocesa tomada pelo rei Eduardo I.

Posse

Após receber o orbe e os cetros, itens que simbolizam os poderes espirituais e temporais do rei, o monarca é coroado com a coroa de Santo Eduardo, item de ouro maciço cravejado de pedras preciosas- como rubis e safiras- usado apenas quando o rei é coroado.

Entronização

A entronização marca o momento em que o rei senta no trono. Seguindo a tradição real, o arcebispo e o herdeiro do trono ajoelham-se e jura lealdade. O movimento também é realizado pelos duques reais e aristocratas.

Contudo, apenas William, o príncipe herdeiro, prestará homenagem a Charles. Rompendo alguns costumes, no lugar da homenagem aristocrática, o arcebispo de Canterbury solicita que todas as pessoas, jurem lealdade ao novo rei, de onde quer que estejam ouvindo ou assistindo. Esta ação é considerada um marco histórico e visa democratizar a cerimônia. Mas, a medida acabou gerando fortes críticas, com cobranças de lealdade do rei ao povo e não o contrário.

Camilla, por sua vez, é coroada à parte em uma cerimônia semelhante, porém mais simples.

Procissão de coroação

Após a cerimônia, o rei e a rainha retornam ao Palácio de Buckingham na carruagem dourada, em um desfile nomeado de “procissão da coroação”. Se juntam ao casal integrantes da família real e 4 mil soldados uniformizados em traje de gala.

Às 14h15min, horário local, a realeza aparece na varanda do Palácio, para cumprimentos e assistir a um desfile aéreo.

Fim de semana

No domingo, 7, as festas populares, apelidadas de "Coronation Big Lunch" (Grande Almoço da Coroação) são realizadas em todos os bairros do Reino Unido.

O Castelo de Windsor, na zona oeste de Londres, recebe às 20 horas aproximadamente 10 mil pessoas para um espetáculo com artistas como Katy Perry, Lionel Richie, Take That e Andrea Bocelli.

A família real pediu para que os britânicos utilizassem o feriado de segunda-feira,8, para realizar trabalhos voluntários.