Padre Cícero entra para o Livro dos Heróis da Pátria

O Livro dos Heróis e Heroínas reúne as pessoas mais influentes na história do Brasil

Durante a sessão deliberativa desta quinta-feira, 4, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta (PL 10/20 e apensados ) que inclui o nome do Padre Cícero Romão Batista no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O texto será encaminhado para o Senado.

O autor do projeto e líder do governo Lula na Câmara, deputado federal cearense José Guimarães (PT), argumentou que o padre é tido como santo pelo povo. Em 2022, a Igreja Católica deu início ao processo de beatificação do Padre Cícero.

Nascido no Crato (CE) em 1844, Padre Cícero foi ordenado em Fortaleza, no ano de 1870. Ocupou o cargo de prefeito em Juazeiro do Norte, município onde morreu em 1934. Em homenagem ao líder religioso, a cidade inaugurou em 1969 a estátua no Horto, que recebe anualmente cerca de 2,5 milhões de romeiros e visitantes.

O Livro dos Heróis e Heroínas reúne os nomes de pessoas mais influentes na história do Brasil. O documento, conhecido como Livro de Aço, está localizado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.