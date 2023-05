Coroação do rei Charles III: quem são os convidados? Veja lista

A cerimônia de coroação do rei Charles III e da rainha Camilla acontece neste sábado, 6 de maio. O evento terá início a partir das 6h20 (horário de Brasília) e será transmitido para todo o mundo.

O rei é coroado 8 meses após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. A cerimônia de coroação contará com a presença de mais de 2 mil convidados. Além da família real, estarão presentes chefes de Estado, famosos e voluntários da sociedade britânica.

Coroação do rei Charles III: lista de convidados da Família Real

Uma das dúvidas era se o príncipe Harry, segundo filho de Charles, estaria presente na cerimônia após as polêmicas envolvendo ele e sua família. E sim, sua presença foi confirmada. Quem não estará presente é sua esposa, Meghan, que ficará nos Estados Unidos.

Alguns nomes da Família Real confirmados na coroação são:

Príncipe Harry, filho de Charles;

Príncipe William, filho de Charles;

Kate Middleton, princesa de Gales e esposa de William;



Princesa Anne, irmã de Charles;



Duque Edward, irmão de Charles;



Príncipe Andrew, irmão de Charles;



Princesa Beatrice, filha de Andrew;



Princesa Zara, filha de Anne;



Príncipe George, neto de Charles;



Freddy Parker Bowles, neto da rainha Camilla



Os filhos de Harry também não estarão presentes na cerimônia, ficaram com Meghan. O filho mais velho do casal faz aniversário no dia mesmo dia da coroação do avô. Outros membros da família real estarão presentes.

Coroação do rei Charles III: chefes de Estado e outros líderes

O presidente Lula e a primeira-dama Janja estarão presentes na cerimônia. Eles chegaram em Londres nesta sexta-feira, 5 de maio. Presidentes de outros países como da França, Alemanha e França também estarão presentes.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não irá para a coroação, mas a primeira-dama, Jill Biden, está confirmada. Confira alguns nomes de chefes de Estado e outros líderes que estarão presentes:

Rishi Sunak, primeiro-ministro britânico;



Humza Yousaf, primeiro-ministro da Escócia;



Andrzej Duda, presidente da Polônia



Ferdinand Marcos Jr., presidente das Filipinas;



Rei da Espanha, Felipe VI;



Rei da Suécia, Carl XVI Gustaf;



Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.



Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha;



Emmanuel Macron, presidente da França;



Nomes famosos confirmados na coroação do rei Charles III

Alguns nomes famosos estão confirmados para comparecer na cerimônia de coroação do rei Charles III e da rainha Camilla. Confira alguns deles:

Kelly Jones, cantor;

Ant e Dec, apresentadores de TV;



Lionel Richie, cantor;



Joanna Lumley, apresentadora e atriz;

Edward Enninful, editor da Vogue;



Dynamo, mágico;



Outros convidados que estarão presentes



A coroação contará com outras pessoas, além de nomes famosos. Participaram do evento, por exemplo, pessoas que trabalharam na linha na pandemia da Covid-19 e alguns voluntários da sociedade britânica. Membros das forças armadas, ganhadores da Medalha do Império Britânico e alguns jovens de grupos selecionados pela família real também foram convidados.