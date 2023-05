A aguardada cerimônia de coroação do rei Charles III e da rainha Camilla acontecerá neste sábado, 6, em Londres, na Inglaterra. O monarca será coroado 8 meses após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II.

A cerimônia durará três dias - sábado, domingo e segunda - e contará com a presença de mais de 2 mil convidados, divididos entre a Família Real, chefes de Estado, famosos e voluntários da sociedade britânica.

No sábado acontece a cerimônia de coroação do rei e da rainha. O domingo é reservado para as festividades e a segunda-feira é feriado, mas é indicado a realização de trabalho voluntário no dia.

Coroação do Rei Charles III: onde assistir ao vivo

Quem está no Brasil poderá acompanhar a cerimônia, pois ela será transmitida para todo o mundo. É possível acompanhar a coroação por meio do canal do Youtube da Família Real, o The Royal Channel. Além dele, também é possível assistir o evento pela GloboNews.

Além da coroação do Rei Charles III : protestos e polêmicas



Apesar de ter melhorado sua popularidade entre os britânicos, um protesto está sendo planejado para acontecer no dia da coroação.

Organizado por um grupo antimonárquico determinado “Republic”, o protesto está planejado para acontecer no centro de Londres no sábado.

O rei também encontra alguns problemas com aspirações separatistas na Escócia e na Irlanda do Norte. A Jamaica, país que faz parte da Commonwealth, comunidade formada por nações que seguem a coroa britânica, declarou nesta quinta-feira,4, que deseja se separar da coroa.

Outro membro dessa comunidade que também expressou esse desejo foi Belize. O primeiro-ministro do país, Johnny Briceño, afirmou que o país pode ser o próximo a se separar e se tornar uma República.