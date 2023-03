"Partido erra quando cria um vácuo", critica Evandro Leitão sobre relação PDT-Elmano

Presidente da Assembleia Legislativa afirmou ainda que o PDT vive uma "contradição" com o impasse no âmbito estadual e defendeu que vontade da maioria dos deputados prevaleça

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão (PDT), fez uma crítica ao seu partido por não tomar posição oficial acerca de eventual apoio, ou não, ao governador Elmano de Freitas (PT) no Legislativo estadual. Evandro indicou que o PDT erra ao “criar um vácuo” e vive uma “contradição” no Ceará.

“Eu, pessoalmente, faço uma crítica ao meu partido. Acho que devemos ter uma posição oficial do partido. Não ficar nesse vácuo. O partido erra quando cria um vácuo, deixa esse hiato e as pessoas fazem a leitura que, por ventura, queiram dentro de seus interesses. Já passou do tempo, mas nunca é tarde, para que a gente possa tomar uma decisão”, pontua.

Questionado sobre eventual federação entre PDT e PSB, Evandro diz não ter conhecimento sobre o andamento das discussões, mas sinalizou que um acordo nesse sentido apenas reforçaria a necessidade do PDT definir posição no Ceará, já que ambos os partidos compõem a base do governo Lula no Congresso.

“Acho que isso (a federação) apenas reforça. O que está acontecendo é uma contradição. No plano federal, o PDT está na base do governo Lula, do PT. Mas no estadual ainda não se tomou decisão. É uma contradição que temos que resolver. A política tem muito disso. Porém, temos que tomar posição. Independentemente do PSB”, argumenta.

Ao ser perguntado sobre o que dificulta a posição oficial do PDT, Leitão indicou não ter essa informação. “Não sei. Existem pensamentos divergentes dentro do partido e isso é natural. Porém, acredito que a maioria deva prevalecer. Se aqui temos 13 deputados estaduais do PDT e dos 13, dez querem se aliar a Elmano, eu não vejo motivo para não acontecer”.

Dentro do PDT, a maioria dos deputados sinaliza entendimento por compor a base de Elmano na Alece. Apenas três nomes, ligados ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), indicam compor a oposição. RC vem fazendo críticas ao governo Elmano e defende que a sigla faça oposição ao petista.

Indagado se cogitaria mudar de partido, caso o impasse persista, o presidente da Alece acenou negativamente. "Meu único partido, até hoje, é o PDT. Estou no PDT desde 2009 e não considero mudar de partido de forma nenhuma (…) Mesmo com muitas coisas tendo acontecido, não considero sair. Irei continuar, até o momento em que achar que sou bem-vindo ou que esteja à vontade”.



Com informações do repórter Filipe Pereira.

