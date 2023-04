O POVO News: ministro confirma que vai elevar faixa de isenção do IR para R$ 2.640

A edição também fala do pedido do Ministério Público do Distrito Federal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja condenado a pagar uma multa de R$ 30 milhões

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 28. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a decisão do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de confirmar nesta sexta-feira, 28, que o governo federal vai ampliar, a partir de 1º de maio, a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640) nos valores reajustados.

Veja mais informações ao vivo:

Mais detalhes também sobre a solenidade onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sanciona, em cerimônia no Palácio do Planalto, o projeto de lei que reajusta em 9% os salários de funcionários públicos federais civis, incluindo aposentados e pensionistas.

A edição também fala do pedido do Ministério Público do Distrito Federal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja condenado a pagar uma multa de R$ 30 milhões por violar os direitos das crianças durante a campanha eleitoral de 2022. A Procuradoria cita diversos episódios, entre eles, quando o ex-chefe do Executivo diz que “pintou um clima” com crianças venezuelanas.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Filipe Pereira



Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

Tags