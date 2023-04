Janones relembra vídeo polêmico de André Fernandes e cearense reage: "Alguns jovens evoluem"

Os deputados federais André Fernandes (PL) e André Janones (Avante) discutiram pelas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 28. O cearense comentava uma informação da colunista do O Globo, Malu Gaspar, sobre uma suposta tentativa de parlamentares da base governista de o desmoralizar na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas. Em resposta, Janones lembrou de um vídeo antigo do cearense: “Desmoralizar você ? Cara, você se elegeu gravando vídeos ensinando a depilar o ânus”.

Fernandes se referiu à base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “time do bandido” ao criticar as supostas estratégias de desmoralizá-lo. “Me atacar? Que honra! Se o bandido e sua turma estão se incomodando comigo, é sinal que estou no rumo certo. Em frente!”, escreveu.

Desmoralizar você ? Cara, você se elegou gravando vídeos ensinando a depilar o ânus!

Poucos minutos depois, Janones comentou na publicação lembrando vídeo antigo do deputado. “Desmoralizar você? Cara, você se elegeu gravando vídeos ensinando a depilar o ânus”, afirmou. O mineiro escreveu ainda uma provocação afirmando ter entrado para o Guinness Book com o comentário: “Urgente! Acabamos de entrar pro Guinness Book com o ratio mais rápido do mundo! Solta o som ”.

Fernandes amenizou o tom e afirmou que “alguns jovens evoluem e se tornam adultos maduros e trabalham”. Ele defendeu ser diferente do mineiro e mencionou “uma caricatura mal acabada, parcial e decadente daquilo que sonharam ser e nunca se tornaram”.

“André Janones, alguns jovens evoluem e se tornam adultos maduros e trabalham para ser homens, maridos, profissionais e indivíduos melhores a cada dia, lutando por uma sociedade e um país melhor; outros viverão eternamente a histeria de uma juventude que há muito acabou, tornando-se apenas um caricatura mal acabada, parcial e decadente daquilo que sonharam ser e nunca se tornaram. Somos diferentes. Forte abraço”, escreveu.

O cearense é autor do requerimento que pedia a abertura da CPMI para apurar as ações do dia 8 de janeiro, quando a sede dos Três Poderes foi invadida e alvo de depredações. O pedido foi lido na quarta-feira, 26, pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSB). A leitura iniciou uma corrida entre oposição e base para ocupar as cadeiras e definir estratégias.

O PL insiste em indicar Fernandes para uma das cadeiras e trabalhava para que o deputado fosse presidente do colegiado. O cargo, no entanto, deve ser ocupado por um parlamentar governista e, assim, indicar também o relator. Aliados de Lula defendem que Fernandes não integre a comissão e já afirmaram que, caso haja a indicação do PL, irão à Justiça para que ele não participe. O motivo seria porque ele é alvo de um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) após publicações nas redes sociais antes e durante os atos.

