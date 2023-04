PL quer André Fernandes presidente da CPMI, mas base diz que ele só participa como investigado

Oposição quer Fernandes na presidência do colegiado. Base de Lula diz que ele não pode compor a Comissão por ser investigado por provável envolvimento nos ataques aos Três Poderes no dia 8 de janeiro, em Brasília

Os deputados federais da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão tentando tirar o deputado André Fernandes (PL-CE), relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, da CPMI. O PL pretende indicar Fernandes para presidir a CPMI.

Lindbergh Farias (PT-RJ), deputado federal, disse que André Fernandes atrapalharia a investigação, caso participasse da Comissão, durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 20. "Ele é investigado, ele pode ser condenado, ou seja, ele participar da investigação é pra atrapalhar a investigação", afirmou Lindbergh.

Deputados governistas não querem André Fernandes (PL-CE) na CPMI por ser investigado sobre envolvimento nos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro, em Brasília.



"Ele participar da investigação é pra atrapalhar a investigação", afirmou Lindbergh.

"Uma pessoa investigada não pode investigar, na minha avaliação. A gente colocou o nosso corpo jurídico para ir atrás do tema, mas ele não tem a menor condição, ele está sendo julgado, ele pode ser condenado, o que ele fez foi muito grave, incitação ao crime, ele chamou o ato do 8 de janeiro, depois publicou uma foto do armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado", disse o deputado.

Ainda durante a coletiva, o deputado Rogério Correia (PT-MG) leu o requerimento interno da Câmara dos Deputados, onde no artigo 48, disse que "nenhum deputado ou senador pode votar em assuntos de interesse pessoal". Eles se referem a investigação que André Fernandes é suspeito. O deputado bolsonarista é investigado no STF por possível envolvimento nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, em Brasília.

"Nós colocamos na mão do nosso corpo jurídico, do PT, para tratar desse tema, vamos a justiça a questão do regimento", disse Lindbergh. O deputado e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) são dois nomes cotado pelo lado governista do Congresso para liderar a Comissão.

Lindbergh ainda afirmou que tanto a presidência quanto a relatoria da Comissão Parlamentar serão ocupadas por parlamentares da base de Lula. O presidente, quando não há acordo, é escolhido por votação, e, como o governo vai ter mais cadeiras, deve eleger o presidente da CPMI.

Já o relator da CPMI é indicado pelo próprio presidente da comissão, então também deve ser do lado governista do Congresso Nacional.

A base do governo de Lula passou a apoiar a CPMI após a demissão do general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse, nesta quinta-feira, 20, que o governo apoiará uma possível comissão no Congresso para investigar os atos golpistas.

“Vamos enfrentar este debate político que está sendo criado por aqueles que passaram pano para os atentados terroristas do dia 8 de janeiro”, disse, destacando que o governo apoia a total investigação do envolvimento de agentes públicos nos atos.

