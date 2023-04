Taxa do Lixo: oposição a Sarto convoca primeiro protesto nas ruas contra cobrança

Parlamentares da oposição à gestão do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), estão convocando o primeiro ato de rua contra a Taxa do Lixo, desde o início da aplicação da medida na Capital. Nas redes sociais, vereadores e deputados chamam a população para ato que acontecerá a partir das 9 horas da manhã da próxima quinta-feira, 27, na Praça da Imprensa, no bairro Dionísio Torres, e reivindica a revogação imediata da cobrança.



“Esse é o momento de deixar claro que somos contra a Taxa do Lixo”, diz o vereador Gabriel Aguiar (Psol), que cobra ainda “uma política real e efetiva de resíduos sólidos, que priorize os catadores e catadoras e que de fato cuide da natureza”. A deputada estadual e ex-vereadora Larissa Gaspar (PT) também confirmou participação no ato. “Estaremos lá também reforçando essa cobrança”, disse ao colunista do O POVO, Carlos Mazza.

A parlamentar esteve na Procuradoria Geral de Justiça do Ceará para solicitar que uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) seja protocolada pelo órgão. “Estive na Procuradoria Geral de Justiça, junto com colegas vereadores de Fortaleza, para apresentarmos nossas razões a fim de que a taxa seja declarada inconstitucional”, pontuou

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol), do mandato coletivo Nossa Cara, também usou as redes sociais para divulgar o protesto. “A luta contra a Taxa do Lixo continua e nós também estaremos no ato da sociedade civil. A população de Fortaleza sabe que, além de não ser obrigatória, a forma como a taxa está sendo cobrada é inconstitucional. O cálculo da cobrança é feito em cima da área do imóvel e não tem nenhuma relação com o objeto, que são os resíduos sólidos”, questiona a parlamentar

O vereador Julio Brizzi (PDT), parlamentar do mesmo partido do prefeito, também confirmou presença no ato desta semana ao ser questionado pelo O POVO. Brizzi tem falado contra a Taxa desde o início da tramitação do projeto e também esteve entre os parlamentares que representaram contra a cobrança junto ao Ministério Público.



Tags