Cid usa quadro e giz para criticar juros e pede saída de Roberto Campos do Banco Central

O senador Cid Gomes (PDT) usou um quadro escolar e giz para criticar a alta taxa de juros no Brasil, tema debatido pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, nesta terça-feira, 25. Na ocasião, o parlamentar pediu a exoneração do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ouvido pela comissão.

O presidente do BC sofre forte pressão política em relação à taxa básica de juros, em 13,75% desde agosto de 2022. O índice é alvo de críticas do presidente Lula (PT) e aliados do governo. Em tom de crítica, o Cid Gomes disse que o Brasil poderia ter cifras bilionárias nos cofres públicos Se praticasse outro tipo de taxa de juros.

Com os recursos, segundo o pedetista, seria possível aumentar os valores do Bolsa Família, de programas habitacionais e do salário mínimo. Porém, o parlamentar alega que o "governo faz papel de Robin Hood às inversas".

"O Robin Hood tirava dos ricos para distribuir entre os pobres. O governo brasileiro, leia-se Banco Central, tira dos pobres e do Orçamento da União R$ 510 bilhões para concentrar na mão de ricos", declarou Cid Gomes.

Logo depois de usar o quadro negro, o senador deu ao presidente do BC um boné com a logomarca do Santander, banco privado em que o atual presidente do Banco Central atuou por 18 anos. Cid defendeu que a instituição não está cumprindo o dever constitucional de perseguir inflação baixa a pleno emprego.

“No Banco Central, as pessoas vêm do mercado financeiro e voltam para o mercado financeiro”, iniciou o senador. Em seguida, ele continuou: “Com todo respeito, presidente, me perdoe, mas, nessa hora, eu queria lhe fazer uma sugestão. Pegue seu bonezinho e peça para sair”.

Na mesma audiência, Cid sugeriu um suposto apoio de Campos Neto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

“O Brasil está ficando em uma situação em que você vê pessoas que eram simpatizantes do governo Bolsonaro elogiando a sua presença. Pessoas que desejaram uma mudança para o Brasil, criticam a sua posição. A política, por mais que o senhor não deseje, está presente nessas questões. O senhor fez manifestações públicas em defesa do presidente Bolsonaro, vestindo camisinha amarela, declaração pública, notória”, disse o senador.





