"Infantilidade emocional", diz deputado do PDT após Elmano culpar Sarto por lotação em hospitais

O deputado do Estadual PDT, Queiroz Filho, utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), nesta terça-feira, 25, para refutar as declarações do governador Elmano de Freitas (PT) contra o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Nas falas, o chefe do Executivo Estadual culpa o pedetista pela lotação nos hospitais estaduais.

“As pessoas que pagam seus impostos não estão preocupadas com culpa. Elas querem a prestação de serviços, que atenda a demanda delas. Com todo respeito ao governador, mas parece infantilidade emocional querer responsabilizar o outro, quando estamos vendo hospitais regionais com portas fechadas e escolhendo os atendimentos de acordo com que as unidades estão preparadas para atender", rebateu Queiroz Filho.

A fala proferida por Elmano em Brasília aponta que o aumento da demanda nas unidades de atendimento de Fortaleza decorreu de uma “decisão da prefeitura de fechar serviços de saúde”. “Eu espero que tenha responsabilidade de atender a população de Fortaleza. Nós já abrimos leitos, já chamamos pessoal da pediatria para dar uma salvaguarda daquilo que a Prefeitura não está fazendo”, afirmou Elmano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto "Deploráveis atos de grosseria", afirma Flávio Dino sobre vaias a Lula em Portugal

Candidatura de Tarcísio ao Planalto em 2026 pode ser avaliada, diz presidente do Republicanos

MBL assessora comediante denunciado por Tabata por piada capacitista

Alexandre de Moraes vota para tornar réus mais 200 acusados por ataques golpistas

Pai de André Fernandes quer proibir banheiros unissex em repartições públicas do Ceará

Tags