Bolsonaro depõe à Polícia Federal sobre atos golpistas de 8 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, 26, no inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Ele chegou à sede da PF em Brasília.

O depoimento foi solicitado pela Procuradoria Geral da República (PGR) quando Bolsonaro ainda estava nos Estados Unidos, onde permaneceu desde os últimos dias de mandato, no fim de dezembro de 2022, até 30 de março. Com o retorno do ex-presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que o depoimento fosse marcado.

Bolsonaro será ouvido em razão de publicação nas redes sociais no dia 11 de janeiro, depois dos atos golpistas, que colocava em dúvida o sistema e o resultado das eleições. Bolsonaro não apresentou provas sobre as acusações que fez. Após a publicação, a Procuradoria Geral da República (PGR) pediu a inclusão do nome de Bolsonaro no inquérito que apura "autores intelectuais" e instigadores dos atos. O inquérito investiga se o vídeo indica ligação do ex-presidente com os atos golpistas. A publicação foi posteriormente apagada.

No início de março, o ex-presidente já prestou depoimento como parte da investigação sobre a entrada ilegal de joias da Arábia Saudita para ele e a esposa, Michelle Bolsonaro. Foram quase três horas de depoimento.

