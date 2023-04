Bolsonaro critica falas de Lula durante viagem à China: "Vexame para a política externa"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou sua conta oficial no Twitter para criticar as declarações do presidente Lula (PT) durante as viagens internacionais à China e aos Emirados Árabes na última semana. Bolsonaro disse que Lula, a presidente do Bancos dos Brics, Dilma Rousseff (PT), e o líder do MST João Pedro Stédile - que integrava a comitiva presidencial - são “mais um vexame para a política externa”.

Na manhã do último domingo, 15, o presidente Lula participou de uma coletiva de imprensa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, em que um dos assuntos mais questionados foi a guerra da Ucrânia. Lula proferiu uma frase que gerou grande repercussão. Nela, o petista acusou os Estados Unidos e a Europa de contribuírem para a continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia.

"A paz está muito difícil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não toma iniciativa de paz, o [presidente da Ucrânia], Volodymyr Zelensky, não toma iniciativa de paz. A Europa e os Estados Unidos terminam dando a contribuição para a continuidade desta guerra", afirmou Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início da tarde, Bolsonaro compartilhou um trecho da coletiva no qual Lula pontua que “é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo”.

- Da China o cara acusa os EUA de incentivar a guerra. Diz também que o conflito, no momento só está interessando a Putin e a Zelensky.



- Lula, Dilma e Stedile, juntos, mais um vexame para a política externa brasileira. pic.twitter.com/lxepKzGasr — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 16, 2023

Na manhã do dia 12 de abril, o petista desembarcou no aeroporto de Xangai, na China, e foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores da China, Xie Feng. Durante a viagem ao continente asiático, Lula assinou 15 acordos e defendeu a aliança com Pequim, afirmando que “ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China”. Ele acrescentou ainda que a relação com o país não causa intriga entre Brasil e Estados Unidos.

Sobre o assunto Enviado de Putin sobre guerra na Ucrânia: Brasil e Rússia partilham da mesma visão

Bolsonaro cogita disputar o Senado em vez da Presidência em 2026, diz jornal

Sociedade deve se engajar no combate à desinformação, diz pesquisadora

MST invade área de pesquisa da Embrapa em PE, sedes do Incra e fazendas em diversos Estados

Lula decide ir à coroação de Charles III e pode estender viagem para encontro com premiê

Tags