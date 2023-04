Michele faz Bolsonaro de "garoto propaganda" para divulgar cosméticos

Vestido com uma camisa do Fortaleza, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou às redes sociais nesta segunda-feira, 24, após dias de reclusão e silêncio sobre o cenário político do País. O reaparecimento foi nas redes sociais da esposa e ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que compartilhou um vídeo em que ela realiza tratamento de pele no marido.

Na publicação, Michele aparece aplicando cremes e géis esfoliantes no rosto de Bolsonaro enquanto o ex-mandatário surge de olhos fechados. Os produtos são da linha de cosméticos que leva o nome da ex-primeira-dama, lançada no fim de março por ela o seu maquiador e amigo, Augustin Fernandez. "Cuidando do meu amor com minha linha de SkinCare", escreveu Michele.

Até o fechamento desta matéria, às 23h32min, o vídeo já tinha sido assistido por mais de 1,3 milhão de internautas no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A volta de Bolsonaro às redes sociais ocorre dois dias antes do depoimento do ex-presidente à Polícia Federal (PF) sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Ele participará de outiva presencial na próxima quarta-feira, 26, na sede da PF, em Brasília. A ação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República.

No começo do mês, Bolosnaro já tinha prestado depoimento sobre suposta irregularidade na liberação de joias avaliadas em R$ 16,5 milhões que entraram ilegalmente no Brasil. Desde que passou a ser chamado para dar explicações à PF, o ex-presidente se mantém afastado das redes sociais. A última publicação dele, por exemplo, foi há quase dez dias. Quando no exercício do mandato, ele usava o espaço diariamente para se comunicar com seus seguidores.

Sobre o assunto Gestão Bolsonaro pagou R$ 1,1 milhão a Gusttavo Lima por campanha da Mega da Virada

Chico Buarque 'agradece' a Bolsonaro por 'não sujar' Prêmio Camões

Bolsonaro intervém por indicação do filho para CPMI do 8 de janeiro

Bolsonaro já tem data para depor na Polícia Federal sobre 8 de janeiro

Lula: "Exército não é mais de Bolsonaro"

Tags