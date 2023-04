Camilo Santana irá ao Senado nesta terça, 25, explicar suspensão do Novo Ensino Médio

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), deve comparecer ao Senado Federal, nesta terça-feira, 25, para explicar a suspensão do Novo Ensino Médio (NEM) para a Comissão de Educação.

A sessão com o ministro deve ocorrer a partir das 10 horas. Os senadores da Comissão estão esperando informações sobre a portaria que suspendeu o cronograma nacional de implementação do Novo Ensino Médio, assim como os planos e a agenda estratégica da pasta para os próximos anos.

Os senadores Esperidião Amin (PP-SC), Flávio Arns (PSB-PR) e Augusta Brito (PT-CE) apresentaram os requerimentos de convite a Camilo. Esperidião Amin, senador, questiona a suspensão da medida, que foi aprovada pelo Senado há seis anos.

O MEC suspendeu os prazos de parte do Cronograma Nacional de Implementação do NEM, durante 60 dias, e aguardará a conclusão da consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional sobre o ensino médio. Segundo Amin, seria importante que qualquer decisão relacionada ao tema fosse tomada somente após a finalização da consulta.

"Aqui, manifesto minha preocupação, que também considero ser compartilhada por muitos parlamentares. O que podemos fazer para preservar uma lei que aprovamos após longo debate no Congresso Nacional? De acordo com a imprensa, o governo está sendo pressionado. Suspender por pressão de quem? Qual a deficiência do novo ensino médio? Essas são questões que precisamos enfrentar", afirma o senador no requerimento.

A reunião da Comissão da Educação será interativa, ou seja, quem quiser participar da reunião pode enviar perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado ou pelo Portal eCidadania, que podem ser lidos e respondidos pelos senadores ao vivo.

A reforma do Ensino Médio foi implantado pela Lei 13.415, de 2017. A medida estabeleceu uma mudança na estrutura desse sistema de ensino, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Um calendário de consultas públicas sobre o Novo Ensino Médio (NEM) deve ser divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira, 24, com o processo sendo iniciado ainda em abril.

Entidades brasileiras que trabalham com a educação no Brasil defendem a suspensão da reforma no Ensino Médio. Segundo os órgãos, o tema deve ser tratado a partir de um diálogo do governo com o setor.



Ainda em abril, o ministro confirmou que não haverá mudanças na edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), quando a primeira leva de estudantes que cursam o novo modelo chegam ao 3º ano do ensino médio.

Serviço

Reunião do ministro da Educação (MEC) com a Comissão de Educação, Cultura e Esporte

Local: Plenário nº 6, na Ala Senador Nilo Coelho, no Anexo 2 da Casa.

Horário: A partir de 10h, terça-feira, 25

Como participar: telefone da Ouvidoria do Senado - 0800 061 2211 - ou pelo Portal eCidadania

