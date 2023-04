Camilo fala sobre ataques a escolas e Novo Ensino Médio; acompanhe ao vivo

O programa Debates do Povo, da rádio O POVO CBN, discute os temas que movimentaram o setor da educação no Brasil nas últimas semanas

O programa Debates do Povo, da Rádio O POVO CBN, entrevista na tarde desta segunda-feira, 10, às 16h, o ministro da Educação, Camilo Santana. Comandado pelo jornalista Marcos Tardin e com participação dos jornalistas Plínio Bortolotti e Carlos Mazza, a edição discute os temas que movimentaram o setor da educação no Brasil nas últimas semanas.

O programa abordará desde as polêmicas em torno dos ataques às escolas, realizados nos últimos dias, até as divergências sobre o modelo de implantação do Novo Ensino Médio.

Acompanhe ao vivo:

