As imagens dos atos golpistas e o impacto para o governo Lula: Jogo Político #233

Esta semana deverá ser lido o requerimento de instalação da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro, articulada pelo deputado cearense André Fernandes (PL). O assunto esquentou nos últimos dias, com a divulgação de vídeos das câmeras do Palácio do Planalto, que levaram á queda do primeiro ministro a dexar o governo Lula (PT), o general Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional. A base aliada, que era contra, agora se coloca a favor da CPMI e tenta barrar Fernandes no colegiado. Eles defendem que o parlamentar seja investigado. Este é o tema do Jogo Político #233.

O Jogo Político agora tem novo dia e horário. O podcast é transmitido ao vivo, nas segundas-feiras, às 14 horas, e analisa e projeta os fatos da semana.

Participam do Jogo Político os jornalistas Guálter George, diretor de Opinião, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

