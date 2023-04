Novo Ensino Médio: MEC quer ouvir opiniões de 100 mil estudantes via Whatsapp

O Ministério da Educação (MEC) deve utilizar o aplicativo Whatsapp como ouvidoria para colher as opiniões de cerca de 100 mil estudantes sobre o Novo Ensino Médio (NEM). O projeto aprovado em 2017, no governo de Michel Temer, foi suspenso pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), nesta terça-feira, 4.

Mais informações ao vivo:

A medida vem sofrendo diversas críticas da comunidade escolar desde sua implantação, mas, com a mudança de governo, as pressões para a revogação do Novo Ensino Médio cresceram exponencialmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As informações são do jornal Folha de S.Paulo. Além da ouvidoria pelo Whatsapp, o MEC vem se preparando para fazer audiências públicas presenciais sobre o assunto, mas afirma que não conseguirá realizá-las em todos os estados. Até agora, estão programados 13 estados para receber as audiências.

As mudanças que já foram iniciadas pela reforma vão ser mantidas, mas as diretrizes que ainda não tiveram início estão suspensas. Desde o dia 8 de março, o MEC tem o prazo de 90 dias para a consulta pública em relação à medida de 2017. Nesta quarta-feira, 5, foi publicada uma portaria para a suspensão dos prazos, que vale até 60 dias após o fim da consulta.

Um grupo de trabalho também foi criado pela Portaria para discutir o tema, sob a coordenação do MEC. O Conselho Nacional de Educação (CNE ), o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação (Foncede) e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) fazem parte do GT e receberam as informações sobre a consulta pública que está sendo planejada na segunda-feira, 3.

“Apostamos no diálogo para reavaliação do Novo Ensino Médio. Por isso, o MEC abriu uma consulta pública, com audiências, seminários e pesquisas junto a estudantes, professores e gestores para debater a pauta de forma democrática. Além disso, o MEC irá recompor o Fórum Nacional de Educação, reintegrando entidades e movimentos populares a esse importante debate sobre o futuro da nossa educação”, publicou o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) em suas redes sociais.

Sobre o assunto Entidades ligadas à educação aprovam suspensão do novo ensino médio

Novo Ensino Médio: portaria do MEC suspende por 60 dias cronograma

Após pressão, governo Lula irá suspender implantação do Novo Ensino Médio

Desde o final de março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirma que a construção do novo desenho do ensino médio será feito com debates com alunos e professores. Pela redes sociais, o gestor disse que o MEC será responsável por "fazer uma nova proposta".

"Conversei com o ministro Camilo Santana sobre o Novo Ensino Médio. O MEC vai fazer um debate com alunos e professores, para fazer uma nova proposta. Vamos fazer o que for melhor para os estudantes", ressaltou.

A revogação completa do Novo Ensino Médio (NEM) não é possível, de acordo com o ministro. "Este é um debate que nós não podemos mais errar. Então, simplesmente revogar e voltar ao passado, eu não vejo que é o caminho. Nós temos que construir e fazer mudanças, adaptar as realidades, mas com diálogo nas condições reais dos estados executá-las, implementá-las”, afirmou o petista no final de março.

Lula seguiu o raciocínio de Camilo e reforçou que a revogação da medida está fora de cogitação. O presidente confirmou nesta quinta-feira, 6, que o governo federal discutirá propostas para “aperfeiçoar” o atual modelo educacional.

“Não vamos revogar. Suspendemos e vamos discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país”, afirmou Lula.



Sobre o assunto Lula: Quando voltar da China, espero termos criado grupo para discutir paz mundial

Atos golpistas: Fachin nega habeas corpus a acusado preso por 'mau uso' das redes

Tags