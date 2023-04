Novo Ensino Médio: portaria do MEC suspende por 60 dias cronograma

A portaria prevê suspensão do cronograma de implementação por 60 dias após a conclusão de consulta pública

A suspensão da implementação do Novo Ensino Médio começa a valer a partir desta quarta-feira, 5. Portaria que suspende o cronograma de implementação foi publicada no Diário Oficial da União, na madrugada de hoje, pelo Ministério da Educação (MEC).

A portaria prevê suspensão por 60 dias após a conclusão de consulta pública sobre o Novo Ensino Médio. Ministro da Educação, Camilo Santana assina o documento.

Nessa terça-feira, 5, Camilo anunciou que seriam feitos ajustes no modelo do Novo Ensino Médio. Ele se reuniu com o presidente Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia a portaria na íntegra:

"PORTARIA Nº 627, DE 4 DE ABRIL DE 2023

Suspende os prazos em curso da Portaria MEC nº 521, de 13 de julho de 2021, que instituiu o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, resolve: Art. 1º Suspender os prazos de que tratam os artigos 4º, 5º, 6º e 7º da Portaria MEC nº 521, de 13 de julho de 2021, que instituiu o Cronograma Nacional de Implementação do Novo Ensino Médio, pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a conclusão da Consulta Pública para a avaliação e reestruturação da política nacional de Ensino Médio, instituída pela Portaria MEC nº 399, de 8 de março de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA"

Novo Ensino Médio é criticado

A suspensão do cronograma do Novo Ensino Médio ocorreu após pressão política pela revogação do modelo, que vem sofrendo críticas de professores, alunos e pesquisadores.

Modelo foi aprovado em 2017 com regras que estipulavam 40% da carga horário letiva a disciplinas optativas dos chamados itinerários formativos.

Sobre o assunto O POVO News: Camilo se reúne com Lula e anuncia suspensão de calendário do Novo Ensino Médio

Após reunião com Lula, Camilo anuncia suspensão de calendário do Novo Ensino Médio

Estudantes fazem passeata pela revogação do novo ensino médio em SP

Especialistas pedem revogação do novo ensino médio

Tags