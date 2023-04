Ministro do GSI que aparece em vídeo com golpistas falta à audiência sobre 8/1

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Lula (PT), general Gonçalves Dias, faltou à audiência marcada para a tarde desta quarta-feira, 19, que trata da invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Dias apresentou um atestado médico à presidência da Comissão de Segurança Pública justificando a falta. No documento, assinado pelo serviço médico da Presidência da República, consta que o ministro apresenta um quadro clínico agudo e que necessita de medicação e observação, sem dar mais detalhes.



A confirmação da ausência de Gonçalves à audiência se deu após a divulgação de imagens, pelo canal CNN, em que o ministro aparece ao lado de golpistas durante os ataque de 8 de janeiro. Na gravação, ele caminha sozinho pelo terceiro andar do edifício, próximo ao gabinete da Presidência, sala onde adentra em seguida. Posteriormente, o ministro aparece próximo a invasores e, segundo a CNN, as imagens sinalizam que ele e outros integrantes do GSI indicaram a saída de emergência para o grupo de vândalos.

Deputados que integram a comissão solicitaram a presença do ministro na última reunião do colegiado, por meio de um convite. Por esse motivo, a participação de Dias não era uma exigência. As expectativas para a participação do general na audiência aumentaram após a divulgação das imagens capturadas pelas câmeras do circuito interno do Planalto.

