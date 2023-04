General chefe do GSI de Lula aparece em vídeo dentro do Planalto com golpistas no 8/1

Ministro estava no local, no momento em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram sedes dos três poderes

Imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto mostram o general Gonçalves Dias, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dentro do Palácio durante os ataques golpistas de 8 de janeiro, no qual apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram sedes dos três poderes da República. As imagens foram divulgadas pela CNN Brasil, nesta quarta-feira, 19.

De acordo com a emissora, imagens de 22 câmeras do circuito interno do Planalto, com mais de 160 horas analisadas, mostram que por volta das 16h30min o general é flagrado no interior do Planalto caminhando por um dos corredores.

Segundo a CNN, ele caminha sozinho pelo terceiro andar do edifício, próximo ao gabinete da Presidência, tenta abrir um par de portas e entra no gabinete. Posteriormente, o ministro aparece próximo a invasores e, segundo a CNN, as imagens sinalizam que ele e outros integrantes do GSI indicaram a saída de emergência para o grupo de criminosos.

O andar no qual o ministro foi flagrado sofreu diversos danos provocados pelos criminosos que invadiram o local e quebraram equipamentos e objetos que estavam no local.



