Lula confirma general Gonçalves Dias como ministro do GSI

O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, o general Gonçalves Dias como ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ligado à Presidência da República. Homem de confiança de Lula, ele coordenou a segurança do presidente em seus dois primeiros mandatos.

"A primeira pessoa que queria chamar é o (general) Gonçalves Dias, que foi chefe da minha segurança por 8 anos e será agora ministro do GSI", disse Lula.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), porém, a segurança de Lula permanecerá sob os cuidados de equipe da Polícia Federal (PF) no início do governo, por desconfiança do PT em torno dos militares lotados no GSI.

A mudança, embora provisória, esvazia o ministério tradicionalmente responsável pela tarefa.

Em conversas reservadas, dirigentes do PT e ministros indicados pelo partido admitem receio de que a integridade do GSI tenha sido comprometida por "ideologização" desde que o general Augusto Heleno assumiu o comando da Pasta, em 2019.

Ele é um dos aliados mais fiéis do presidente Jair Bolsonaro e chegou a dizer que "infelizmente" Lula não estava doente.

