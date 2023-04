100 dias dos ataques golpistas de 8 de janeiro: veja o que aconteceu até agora

Os ataques golpistas de 8 de janeiro completam 100 dias nesta terça-feira, 18 de abril. Os ataques, feitos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com o resultado das eleições de 2022, culminaram na invasão e na depredação das sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

De lá para cá, inquéritos correm no STF e a Polícia Federal (PF) dá prosseguimento a operações, como a intitulada Lesa Pátria, a fim de identificar participantes, financiadores e pessoas que se omitiram ou fomentaram os atos de vandalismos ocorridos em Brasília. Dez fases da operação já foram executadas mirando os participantes dos atos.

Mais de mil pessoas investigadas já foram denunciadas no STF por ligação com a prática antidemocrática. Na fase mais recente da Lesa Pátria, nesta terça-feira, a PF cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão em sete estados – Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo - e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Operação Lesa Pátria segue em curso, com atualizações periódicas sobre o número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

Na semana passada, o STF marcou o primeiro julgamento de denúncias contra envolvidos nos ataques. O Supremo analisará denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra 100 acusados de envolvimento nos atos. Nesta fase, o Supremo define se aceita as denúncias da PGR, o que faria com que os acusados se tornem réus.

Os envolvidos podem responder por diversas tipificações como: associação criminosa; abolição violenta do estado democrático de direito; golpe de estado; ameaça; perseguição; incitação ao crime e dano qualificado. O julgamento dos primeiros casos se inicia nesta terça-feira, 18, data em que o ataque completa 100 dias, e segue pelo menos até o próximo dia 24, em princípio de forma virtual.

Uma cearense figura na lista dos que serão julgados nesse primeiro momento no STF. Outros 24 cearenses, que foram liberados mediante uso de tornozeleira eletrônica, não aparecem na lista dos primeiros 100 casos analisados.

Entre os participantes dos atos estavam políticos, influenciadores digitais, empresários, candidatos derrotados em eleições recentes, militares e servidores. Parte dessas pessoas participava de um acampamento antidemocrático em Brasília, com células espalhadas pelo País, que foi desmontado após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os danos causados pelos extremistas, apenas no Senado e na Câmara dos Deputados, tiveram valor estimado pelas Casas de aproximadamente R$ 6 milhões.



Tags