Quatro membros do PL de Bolsonaro são presos na 10ª fase da Operação Lesa Pátria

A Operação Lesa Pátria realizou na manhã desta terça-feira, 18, a décima fase da investigação. Durante a ação, a Polícia Federal prendeu quatro integrantes do Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentre os detidos, três já foram candidatos à eleição no ano passado, e um é presidente do diretório municipal do PL de Monte Azul (MG).

Veja

Silvio de Melo Rocha

Silvio de Melo Rocha (Foto: Reprodução)



Após ser identificado pelo Ministério Público Federal (MPF), o presidente do diretório municipal do PL em Monte Azul, em Minas Gerais, Silvio Rocha (PL) foi preso nesta manhã pela Polícia Federal (PF). O advogado aparece nas imagens da invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.



Nas gravações, Silvio afirma que “"as instituições haviam sido tomadas”, menciona o início de uma guerra, e pede uma “intervenção militar pelas Forças Armadas para auxiliar os extremistas”.

Aline Leal Bastos Morais de Barros

Aline Leal Bastos Morais de Barros (Foto: Reprodução)



Aline Leal, de Montes Claros (MG) foi candidata a deputada federal pelo PL-MG na última eleição e obteve 4.693 votos.

Claudebir Beatriz da Silva Campos

Claudebir Beatriz da Silva Campos (Foto: Reprodução )



A professora Claudebir Beatriz da Silva Campos já havia sido presa no Pará pela Polícia Federal a pedido do STF. Em 2022, foi candidata a deputada federal pelo PL e obteve 1.460 votos.



Benito Franco

Benito Franco (Foto: Reprodução)



O ex-comandante da Rotam e coronel, Benito Franco, foi preso em Goiás. Durante as últimas eleições, ele foi candidato a deputado federal e arrecadou 10.343 votos. Em dezembro de 2022, após o resultado das eleições, Benito gravou um vídeo declarando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tomaria posse. A gravação resultou na abertura de um processo interno na corregedoria da corporação.

No vídeo publicado nas redes sociais, ele afirma: “Eu, coronel Benito Franco, da Polícia Militar de Goiás, ex-comandante do batalhão de Rotam, falo com todas as letras: o ladrão (sic) não sobe a rampa”.

A Polícia Federal abriu um canal de denúncias para identificar indivíduos que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, que resultaram na depredação dos prédios dos três poderes, em Brasília. As denúncias podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

