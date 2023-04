Após a circulação de uma fotografia apontada como ofensiva, o Memorial de Auschwitz pediu para que os visitantes do espaço respeitassem a memória das pessoas mortas pelo Holocausto. A imagem mostra uma mulher, em pose descontraída, sentada sobre os trilhos que levam à entrada do antigo campo de concentração, na Polônia.

A fotografia registrada por uma jornalista britânica, identificada como Maria, provocou indignação dos internautas.

“Quando você visita um lugar como Auschwitz, o mínimo que deve fazer é mostrar um pouco de respeito”, escreveu um internauta no Twitter.

Em defesa, Maria, relatou em suas redes sociais: “Hoje tive umas das experiências mais angustiantes da minha vida. Lamentavelmente parece que nem todo mundo achou tão comovente”.

O campo de concentração de Auschwitz, criado em 1940 pela Alemanha nazista, foi o maior centro de extermínio posto em prática pelo ditador Adolf Hitler, que tinha como objetivo matar todos os judeus - a chamada “Solução Final”. Dos 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial, 1 milhão foram assassinados no local.

Ao comentar a imagem publicada pela jornalista, o Memorial de Auschwitz pediu que as vítimas fossem respeitadas. ”As imagens podem ter um imenso valor emocional e documental para os visitantes. As imagens nos ajudam a lembrar. Ao chegar a Auschwitz, os visitantes devem ter em mente que entram no local autêntico do antigo campo onde mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas. Respeite a memória deles."

O caso da jornalista não foi o primeiro comportamento desrespeitoso por parte de turistas. Em 2019, o Memorial se manifestou sobre uma situação parecida quando foram publicadas um aglomerado de imagens em que as pessoas se equilibravam sobre os trilhos do antigo campo de concentração. "Existem lugares melhores para aprender a andar sobre uma trave de equilíbrio do que o local que simboliza a deportação de centenas de milhares para a morte”, reforçou o Memorial.

