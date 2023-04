Mais Médicos: edital prevê 330 vagas em 112 municípios do Ceará; veja a lista

Essas serão as primeiras vagas, de um total de 15 mil que serão abertas até o fim do ano, segundo previsão do governo

O Ministério da Saúde publicou edital do novo Mais Médicos, com 6,2 mil vagas a serem preenchidas em cidades de todas as regiões do País. Os municípios deverão indicar quantas vagas pretendem preencher neste primeiro momento. No Ceará, 112 municípios - das 184 cidades existentes -, serão contemplados com 330 vagas do programa, relançado pelo atual governo federal.



Fortaleza poderá receber o maior contingente, com 91 vagas. Sobral é o outro município cearense a ser contemplado com pelo menos dois dígitos, com 13 vagas. O governo federal apontou que a totalidade das vagas (6,2 mil) será distribuída em 2.074 municípios e que, nesta etapa, os gestores municipais devem indicar quantas vagas pretendem preencher, do total autorizado pelo edital.

Essas serão as primeiras vagas, de um total de 15 mil que serão abertas até o fim do ano, segundo previsão do governo. Em outra fase, um novo chamamento permitirá que os médicos se inscrevam para a seleção, com prioridade aos profissionais formados no Brasil.

Municípios cearenses contemplados no edital do Mais Médicos e vagas:

Acaraú: 3 Acopiara: 3 Aiuaba: 1 Alcântaras: 1 Amontada: 3 Aquiraz: 1 Aracati: 2 Aurora: 1 Banabuiú: 1 Barbalha: 2 Barreira: 2 Barroquinha: 2 Baturité: 2 Beberibe: 1 Bela Cruz: 2 Boa Viagem: 1 Brejo Santo: 1 Camocim: 2 Canindé: 2 Capistrano: 2 Carnaubal: 1 Cascavel: 3 Caucaia: 1 Cedro: 2 Chaval: 1 Coreaú: 2 Crateús: 3 Crato: 1 Croatá: 1 Cruz: 2 Deputado Irapuan Pinheiro: 1 Farias Brito: 1 Fortaleza: 91 Graça: 1 Granja: 5 Guaraciaba do Norte: 2 Hidrolândia: 1 Horizonte: 4 Ibaretama: 2 Ibiapina: 2 Ibicuitinga: 1 Icó: 3 Iguatu: 4 Independência: 1 Ipu: 2 Iracema: 1 Irauçuba: 1 Itaitinga: 2 Itapagé: 4 Itapipoca: 5 Itapiúna: 1 Itarema: 3 Itatira: 1 Jaguaribe: 4 Jaguaruana: 2 Jardim: 1 Jijoca de Jericoacoara: 2 Juazeiro do Norte: 1 Lavras da Mangabeira: 1 Limoeiro do Norte: 1 Maracanaú: 8 Maranguape: 5 Marco: 1 Martinópole: 1 Massapê: 4 Meruoca: 1 Miraíma: 1 Missão Velha: 1 Mombaca: 2 Morada Nova: 4 Morrinhos: 2 Mulungu: 1 Nova Russas: 3 Novo Oriente: 2 Ocara: 1 Orós: 1 Pacajus: 8 Pacatuba: 4 Parambu: 2 Paramoti: 1 Pedra Branca:1 Pentecoste: 1 Pereiro: 1 Pindoretama: 2 Piquet Carneiro: 1 Poranga: 2 Porteiras: 2 Potiretama: 1 Quixadá: 3 Quixeramobim: 5 Quixeré: 1 Reriutaba: 1 Russas: 1 Santana do Acaraú: 2 Santa Quitéria: 2 São Benedito: 3

São Gonçalo do Amarante: 1

Senador Pompeu: 2

Senador Sá: 1

Sobral: 13

Solonópole: 1

Tauá: 3

Tejuçuoca: 1

Tianguá: 4

Trairi: 4

Tururu: 1

Ubajara: 1

Umirim: 3

Uruburetama: 4

Uruoca: 1

Várzea Alegre: 4

Viçosa do Ceará: 1

