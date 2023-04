Base de Tarcísio assegura presidência das principais comissões temáticas da Alesp

A base aliada do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) garantiu a presidência de duas comissões consideradas estratégicas para a aprovação de temas sensíveis ao Executivo paulista na Assembleia Legislativa. Parlamentares do PL e Republicanos foram eleitos nesta terça-feira, 18, para comandar, respectivamente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) por dois anos.

Colegiado de maior poder na Casa, a CCJR ficará nas mãos de Thiago Auricchio, do PL. Com 13 membros, ela é responsável por estabelecer se um projeto de lei é constitucional antes mesmo de ser apreciado pelos parlamentares e, por isso, pode travar ou dar fluxo às pautas. A escolha consolida o domínio da ala moderada do partido no Legislativo, que também tem André do Prado na presidência da Alesp e Alex Madureira na corregedoria.

Já o deputado Gilmaci Santos (Republicanos), do partido do governador, foi reeleito ao comando da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O colegiado avalia e dá aval aos programas e projetos que, se aprovados, geram receitas e despesas ao orçamento estadual. Também será chave na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que vai reger os gastos do Executivo, e na elaboração do projeto de decreto legislativo que aprova ou rejeita as contas do Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As comissões permanentes apreciam as proposições que correm na Casa antes de chegar em Plenário. Outros 19 colegiados também tiveram seus membros escolhidos, mas a maioria ainda não definiu a presidência. O comando é escolhido em votação pelos próprios membros, mas acordado previamente pelas bancadas.

Ainda nesta terça-feira, Mauro Bragato (PSDB) foi eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Paulo Corrêa Júnior (PSD) ficou com a Comissão de Turismo, e Valéria Bolsonaro (PL) com a Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres. Os petistas ficaram com a Comissão de Relações Internacionais.

O governo também saiu na vitorioso na disputa pela nova Comissão de Habitação Desenvolvimento e Reforma Urbana, proposta e pleiteada pelo PT. O deputado Rafael Saraiva (União Brasil), da base aliada ao governo, vai presidir o colegiado.

Tags