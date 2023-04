Líder de Sarto nega veto a vereadores em diretório do PDT: "Querem o discurso fácil"

O vereador Carlos Mesquita (PDT) negou que os vereadores do seu partido, Júlio Brizzi e Enfermeira Ana Paula, tenham sido vetados da nova composição do diretório municipal da sigla, oficializada em solenidade no último sábado, 15. O líder do prefeito José Sarto (PDT) na Casa defendeu que os pedetistas poderiam ter ido ao evento, inclusive para votar contra a indicação do ex-prefeito Roberto Cláudio, novo presidente do grupo.

"Isso é mentira. Não teve veto de ninguém. A convenção foi aberta para todos e todos os dois que estão reclamando aí, são do PDT, então poderia ter ido para votar ou até votar contra no Roberto. Por que não foram lá para votar contra? Porque querem o discurso fácil. Não comparece para sentir, ouvir, falar, dizer, por que que não foi para lá pedir a fala e dizer seus descontentamento?", disse o parlamentar.

Brizzi e Ana Paula publicaram nas redes sociais que teriam sido "vetados" no comando da sigla, após comunicado realizado por telefone pelo vereador Gardel Rolim (PDT). Ambos anunciaram a saída da base do governo após a discussão e aprovação da Taxa do Lixo, e integram hoje bloco independente na Câmara Municipal e fazem críticas ao prefeito do próprio partido.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Mesquita, os vereadores estão "por trás da parede, fazendo as críticas" e "usando a Câmara de uma forma errada". A convenção também foi marcada pela ausência de diversos nomes do PDT, como é o caso do senador Cid Gomes e de deputados da bancada do partido na Assembleia Legislativa do Ceará, a exemplo do presidente da Casa, Evandro Leitão.



O líder de Sarto considerou que tais nomes "estão alinhados com um outro lado". "Eu respeito os deputados. Os deputados que não concordam com este diretório municipal, eu até acho bacana, porque a maioria deles teve os seus votos no interior do estado. Poucos tiveram uma votação grande aqui, pelo menos esses do PDT", avaliou Mesquita.

Ao citar a presenta de deputados "com interesse em Fortaleza", o pedetista fez referência aos nomes dos deputados Cláudio Pinho, Queiroz Filho e Antônio Henrique. Os três estão alinhados ao posicionamento do ex-prefeito Roberto Cláudio de manter uma frente de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT).

Segundo Ana Paula, "o veto é muito claro" e contraria a posição da bancada dada anteriormente de que todos os vereadores teriam direito a participação do diretório. "A gente não vai para um canto que as pessoas fazem palco para o Sarto, seria chancelar algo que nós não concordamos (...) Então se a gente não tem participação no diretório, a gente não tem direito a voto. A gente foi vetado para não votar", rebateu a parlamentar.