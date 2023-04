Base de Lula tenta adiar sessão e evitar CPMI proposta por André Fernandes

Parlamentares governistas atuam nos bastidores na tentativa de adiar, para a semana que vem, a sessão do Congresso Nacional marcada para esta terça-feira, 18, a fim de impedir a eventual leitura de requerimento que solicita a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A proposta de CPMI foi protocolada pelo deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL-CE).

No entendimento da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a comissão seria usada por opositores para atacar o governo. Por isso, argumentam de forma contrária à instalação. O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), reforçou o posicionamento em declaração na última segunda-feira, 17, e disse que investigações e primeiros julgamentos já estão acontecendo.

“É uma CPMI para impedir que as investigações que já existem aconteçam, é para turbar as investigações. Então, a posição do governo é contrária à instalação dessa comissão. O governo vai trabalhar amanhã (dia 18) para convencer colegas parlamentares a retirarem assinaturas da comissão”, argumentou.

Segundo Rodrigues, existe um “trabalho de convencimento” para que colegas parlamentares retirem o apoio à Comissão. “O julgamento já está acontecendo, começa agora (no STF), as investigações já estão acontecendo”, reforçou na coletiva.

A comissão proposta por André Fernandes já tem o número necessário de assinaturas para a instalação. No entanto, precisa ser lida durante sessão no Congresso, como um dos passos para ser instalada. Entre a oposição, a expectativa é de que a proposta seja lida e siga o rito normal. Ao repórter João Paulo Biage, do O POVO, Fernandes disse ter 192 assinaturas para a CPMI dos atos golpistas.

Entre os argumentos para adiar a sessão está o fato de que o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) sobre o piso nacional da enfermagem não poderá ser votado nesta terça-feira e que por isso o Congresso deve aguardar antes de realizar a sessão.

“Ainda não foi encaminhado para cá o PLN da enfermagem. É uma pergunta que temos que fazer aos parlamentares, ao Congresso, se irá fazer uma sessão sem apreciar o PLN da enfermagem para garantir um direito histórico dos trabalhadores”, concluiu Randolfe.



