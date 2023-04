PGR pede ao STF prisão de Sérgio Moro por fala contra Gilmar Mendes

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) prisão do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) por calúnia após o parlamentar acusar o ministro Gilmar Mendes de vender habeas corpus. O documento é assinado pela vice-procuradora geral da República, Lindôra Maria Araujo.

Um vídeo curto do político foi compartilhado nas redes sociais e mostra Moro rindo e falando em "comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes". Para a vice-PGR, Moro “agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do País”.

Mais informações em instantes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags