Juiz federal do Ceará recusa pela 8ª vez promoção para desembargador do TRF

O juiz federal Agapito Machado recusou pela 8ª vez a promoção para desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), onde atua como decano na instituição. O magistrado possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Ceará (1975) e Especialização em Direito do Trabalho, sendo titular da 21ª Vara (Juizado Especial da Universidade de Fortaleza - Unifor).

Segundo Machado, sua permanência no 1º grau deve-se por reconhecer ter "mais o que fazer em prol dos jurisdicionados hipossuficientes do que no TRF, onde já existem colegas dedicados e competentes". Na 5ª região, o juiz trabalha com seu irmão, o desembargador federal do TRF, Francisco Roberto Machado.

Agapito atua principalmente nos temas criminais, juizados virtuais (eletrônicos), questões polêmicas, julgamento antecipado da ação penal, entre outros. O juiz federal foi diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí, de 1987 a 1988, e do Ceará, de 1990 a 1992, e foi, também, o primeiro presidente da Turma Recursal dos Juizados Federais da Seção Judiciária do Ceará.

