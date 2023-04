O POVO News: duas estudantes são esfaqueadas em ataque dentro de escola no interior do Ceará

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 12, sua 69ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta sobre o ataque a duas estudantes do 9º ano no município de Farias Brito, no Cariri cearense. O caso aconteceu na Escola Municipal Isaac de Alcântara, localizada em um sítio na zona rural. O repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri traz detalhes sobre o caso.



Mais informações também sobre a queda do dólar e o plano do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de cobrar tributos sobre a compra de produtos importados pela internet. A proposta mira, especificamente, as gigantes estrangeiras Shein, Shopee e AliExpress.

Veja mais informações ao vivo:

O programa debate ainda o acordo fechado pelo Progressistas (PP) para formar um "superbloco" na Câmara dos Deputados ao lado de União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e da federação Cidadania-PSDB. Ao todo, o grupo reunirá 175 parlamentares. Mais detalhes também sobre o caminhão da família do senador Jorge Seif Júnior (PL-SC) apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 322,9 kg de maconha em Mato Grosso do Sul.

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

