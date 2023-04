Nos 100 dias de governo, Elmano lança plantão de cirurgias e destaca Camilo e Izolda

O governador Elmano de Freitas (PT) esteve, nesta segunda-feira, 10, no lançamento do Plantão Cirurgias, no Hospital Municipal de São Benedito. Na solenidade, acompanhada por diversos prefeitos e parlamentares aliados políticos da Ibiapaba, o petista lembrou da data que marca seus 100 dias à frente do Executivo estadual e destacou seus antecessores, os ex-governadores Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido). "Eu tenho certeza que o próximo período é continuar o trabalho, continuar a avançar", disse.



Além da presença da secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, esteve no lançamento os prefeitos: Renê (Ubajara), Divaldo Soares (Viçosa do Ceará), Zé Weliton (Carnaubal). Dr Adail Machado (Guaraciaba do Norte, Marcão (Ibiapina) e Saul Maciel (São Benedito), Ronilson Oliveira (Croatá).



Também acompanharam o evento os deputados estaduais Evandro Leitão (PDT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Alysson Aguiar (PCdoB) e Leonardo Pinheiro (PP). Do Congresso Nacional, participaram a senadora Augusta Brito (PT) e a deputada federal Fernanda Pessoa (União).



"Nós iniciamos o governo para continuar e avançar o projeto que vinha sendo realizado pelo nosso querido governador e ministro Camilo Santana e nossa governadora Izolda Cela. Eu tenho certeza que o próximo período é continuar o trabalho, continuar a avançar. Que a gente possa interiorizar ainda mais a saúde e trazer investimentos. Hoje estamos indo para Brasília para, amanhã, viajar com o presidente Lula para a China, para a gente ter a condição de ter mais investimentos", discursou Elmano.



O projeto para a realização dos mutirões faz parte de uma das promessas de campanha de Elmano. O texto sobre o Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias, Exames e Consultas foi aprovado na Assembleia em fevereiro deste ano, mas sofreu modificações na última semana, ocasião onde também recebeu unanimidade dos votos favoráveis dos deputados estaduais.



A mudança na legislação possibilitou que hospitais municipais autorizados a realizar cirurgias também possam fazer um convênio com a secretaria de Saúde e participar do mutirão.

"Eu também sei que nós tem 60 mil pessoas sofrendo e esperando uma cirurgia e aqui nós precisamos ter um processo de abrir um edital para fazer um chamamento público, para o hospital se cadastrar, para a gente avaliar a capacidade desse hospital de realmente fazer cirurgia e a gente assim estabelecer uma tabela de preço para cada tipo de cirurgia", projetou o chefe do Executivo estadual.



Elmano agradeceu ao presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, pela aprovação da mensagem, que tramitou em regime de urgência na Casa. O pedetista respondeu ao governador e aproveitou para mencionar os 100 dias da gestão Elmano.



"Eu me recordo e acho que muitos de nós podemos nos recordar do lema que foi o tema da campanha do então candidato Elmano de Freitas, que era o Ceará 3 vezes mais forte, e hoje a gente percebe claramente, no centésimo dia de gestão, o governador apresenta duas grandes notícias e disse a que veio (...) São simbolismos que o gestor passa para a população dizendo a que veio", destacou Evandro, destacando, além do anúncio do mutirão de cirurgias, o reajuste salarial do magistério em 14,5%.



A senadora Augusta Brito aproveitou o discurso para também comentar sobre o tema: "Para que esse trabalho aqui com 100 dias de governo do Elmano de Freitas pudesse acontecer, tivemos todos os bastidores acontecendo, como foi na Assembleia Legislativa, com nosso presidente e nossos deputados, em aprovar de uma forma rápida para que pudesse estar acontecendo hoje não só em São Benedito, mas em vários municípios do nosso Ceará".

