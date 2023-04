Assembleia aprova inclusão de hospitais municipais em mutirão de cirurgias eletivas no Ceará

Parlamentares incluíram os hospitais da rede pública de saúde no rol de parcerias com a Secretaria da Saúde (Sesa) na realizações de mutirões pelo Ceará

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram nesta terça-feira, 4, um projeto do Governo do Ceará que trata de alterações no Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias, Exames e Consultas, aprovado em fevereiro deste ano. A mensagem tramitou em regime de urgência e foi acatada por unanimidade na Casa.

Os deputados incluíram a participação de unidades da rede pública municipal de saúde na realização de mutirões de cirurgias pelo Estado. Antes, o plano previa apenas o chamamento público para credenciamento de entidades privadas com ou sem fins lucrativos.

Além de ampliar as unidades que façam as cirurgias, o objetivo do Executivo é trabalhar outros principais desafios, como melhorar burocracias do processo e a regulação da fila. Segundo dados da Secretaria da Saúde (Sesa), cerca de 60 mil pessoas aguardam por um procedimento cirúrgico.

Desde janeiro, o governo cearense vem articulando a aprovação do projeto após receber do Ministério da Saúde a expectativa do envio de R$ 25,9 milhões para redução da fila de cirurgias eletivas, ou seja, aquelas consideradas sem emergência.

A verba faz parte do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), oficializado em fevereiro deste ano. A distribuição da verba entre as unidades federativas se dá proporcionalmente, baseada nas estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em janeiro, a secretária Estadual da Saúde, Tânia Mara, afirmou que pelo menos mais 40 hospitais devem passar a realizar cirurgias eletivas no Interior do Ceará. O plano da Sesa é credenciar hospitais públicos, filantrópicos e privados que podem realizar cirurgias eletivas no Interior e na Capital, conforme a titular da pasta.



