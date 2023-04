Piso dos professores: reajuste de 14,95% será a partir de junho, anuncia Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou na manhã desta segunda-feira, 10, que o Governo do Estado aplicará o reajuste de 14,95% no piso da carreira dos professores e professoras do Ceará a partir de junho deste ano. Elmano esteve reunido com outros membros do governo e representantes da categoria no Palácio da Abolição. O reajuste irá beneficiar cerca de 56.800 docentes.

A mensagem deve ser enviada à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) ainda nesta semana, conforme a secretária estadual da educação, Eliana Estrela. “(O reajuste) será aplicado agora em junho em toda a carreira. De imediato, já vai para a assembleia”, disse momentos após a reunião.

"Estou aqui para manifestar que com o diálogo e mesa de negociação do nosso governo com o Sindicato Apeoc chegamos ao entendimento da garantia do piso nacional para professores e professoras do Estado do Ceará", afirmou o governador em vídeo publicado nas redes sociais. "O Ceará continuará a ter o melhor plano de carreiras da rede pública estadual do Brasil".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente do Sindicato Apeoc, Anízio Melo, classificou o debate como "duro, mas responsável" e, mesmo confirmando a aplicação do piso, afirmou que a "negociação continua".

"Estamos garantindo aplicabilidade no piso de 14,95% de forma integral para todas e todos: professores aposentados, professores ativos, efetivos e temporários na carreira para quem efetivamente está na melhor carreira do País", disse.



"Para além disso, estamos garantindo aos professores que estavam abaixo do piso, a retroatividade a janeiro. Então, teremos a fase para os professores que estão abaixo do piso e, a partir de junho, toda a carreira será contemplada", completa.

O reajuste de 14,9% no piso salarial dos profissionais do magistério foi determinado no dia 16 de janeiro deste ano pelo ministro da educação Camilo Santana (PT).

O reajuste, no entanto, só foi anunciado no estado do Ceará nesta segunda-feira, 10, e, de acordo com Eliana Estrela, "não houve demora". Tudo teria acontecido no tempo esperado. “É o tempo normal mesmo, enquanto a gente vai olhando como está a questão da receita, ouvindo a categoria. É esse tempo mesmo que se leva em uma mesa de negociação”, explica.



De acordo com a gestão, com o reajuste, a remuneração para um professor em início de carreira, com 40 horas semanais, passa a ser de R$ 6.147,69. Já para um professor no último nível da carreira, com doutorado, passa a R$ 17.642,70. (Colaborou Gabriel Damasceno)

Atualizada às 12h15

Sobre o assunto Ceará: madrugada tem chuva em várias regiões e trovões na Capital

Ceará tem 9º dia chuvoso de abril e segue com previsão de mais chuvas

Sem dar trégua, chuva causa inundações e deixa famílias desabrigadas no Interior do Ceará

Queda de árvore deixa comunidade sem energia em Massapê e bombeiros atuam

Sargento investigado por estupro é alvo de apuração na CGD por ameaça a testemunhas

Tags