O POVO News: Camilo se reúne com Lula e anuncia suspensão de calendário do Novo Ensino Médio

O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 4, sua 64ª edição. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz os bastidores da portaria do Ministério da Educação (MEC) que suspende o calendário previsto para a implantação do Novo Ensino Médio (NEM). A decisão foi tomada durante reunião entre o presidente Lula (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana.

Para debater sobre esse assunto, O POVO News recebe Fernando Cássio, doutor em Ciências pela USP e professor da UFABC. Ele integra a Rede Escola Pública e Universidade (REPU) e o comitê diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Veja mais informações ao vivo:

O programa também traz detalhes para o Tribunal Criminal de Manhattan, onde o ex-presidente americano Donald Trump se apresenta à justiça. É a primeira vez na história que um ex-presidente dos EUA é indiciado em um processo criminal. Trump é acusado de esconder pagamento para comprar o silêncio de atrizes de conteúdos adultos.

O programa conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Filipe Pereira.

Estará em discussão os esclarecimentos do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal a respeito dos pacotes de joias enviados como presentes pelo governo saudita ao ex-mandatário e sua mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

