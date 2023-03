Camilo diz que Novo Ensino Médio não deve ser revogado: "Voltar ao passado não é o caminho"

O ministro da Educação, Camilo Santana, sinalizou que o governo Lula não deverá ceder às pressões para revogar o Novo Ensino Médio. De acordo com o ministro, as mudanças precisam estar alinhadas com “as realidades atuais do mundo de hoje”. A declaração foi feita durante palestra no Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide) nesta sexta-feira, 30.



"Simplesmente revogar e voltar ao passado eu não vejo que é o caminho”, continuou. “Precisamos construir, fazer mudanças adaptadas às realidades e vendo as condições reais dos Estados e implementá-las como foi realizada nos últimos anos”.



Com informações do repórter Filipe Pereira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em instantes