Após reunião com Lula, Camilo anuncia suspensão de calendário do Novo Ensino Médio

O ministro da Educação Camilo Santana disse ainda que portaria irá suspender mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) previstas para 2024

As mudanças em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que estão previstas no Novo Ensino Médio (NEM) serão suspensas por uma portaria do Ministério da Educação (MEC). O cronograma de implantação do Novo Ensino Médio tem duração de três anos e as mudanças que ainda não se iniciaram também serão suspensas nessa portaria.

Após reunião com o presidente Lula (PT) nesta terça-feira, 4, o ministro Camilo Santana falou sobre publicação da portaria que irá suspender o calendário da reforma do ensino médio. Na prática, isso interrompe um processo de mudanças previstas para 2024.

As mudanças que já foram iniciadas pela reforma vão continuar. A suspensão prevista pela portaria tem o prazo de 90 dias a partir de 8 de março, 60 dias a partir de agora, enquanto ocorre a consulta pública do MEC.

No início de março, o MEC instituiu uma portaria para iniciar uma consulta pública. O processo, segundo o documento, tem como objetivo abrir o diálogo com a sociedade civil e com a comunidade escolar, incluindo profissionais do magistério e estudantes. A coleta de informações será usada, segundo o Governo Federal, para a tomada de decisão do Ministério acerca dos atos normativos que regulamentam o Novo Ensino Médio.



Dentro de 90 dias, a pasta ficou responsável por realizar audiências públicas, oficinas de trabalho, seminários e pesquisas nacionais com estudantes, professores e gestores escolares sobre a experiência de implementação do novo ensino médio implementado.

Com informações do correspondente do O POVO em Brasília João Paulo Biage

