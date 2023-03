Sarto explica nova mudança no comando de secretarias: "Melhorar e otimizar rendimento"

O gestor afirma que as alterações, no intervalo de apenas dois meses, darão celeridade às expectativas da população

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), justificou nesta sexta-feira, 31, a mudança em pouco mais de dois meses de dois titulares e secretárias, da Regional 8 e da Saúde, esta considerada uma das mais importantes pela área de atuação e aporte financeiro. O gestor atribuiu a mudança a uma tentativa de "melhorar" e "otimizar" o rendimento das estruturas.

"Estamos adequando às necessidades que se impõem no dia a dia. Eu agradeço aos secretários que contribuíram com essas duas pastas, não é por outra razão se não para tentar melhorar e otimizar o rendimento de cada estrutura que Fortaleza tem. A gente tem que dar uma celeridade à expectativa e dar razão direta que a população de Fortaleza deseja", disse. A fala aconteceu em evento de assinatura do termo de serviço de requalificação na região da Praia de Iracema.



Em janeiro, o prefeito já havia anunciado um pacote de troca de 13 titulares de secretarias, entre elas, saúde e da regional 8, cujos comandos já mudaram novamente. Na época, João Borges, médico pediatra e ex-diretor da Unimed Fortaleza, substituiu Ana Estela Leite, enquanto Luiz Taumaturgo, engenheiro que trabalhou no setor de obras da Prefeitura e do Estado, assumiu a Regional 8, no lugar de Mosiah Torgan, filho do ex-vice prefeito Moroni Torgan (Cidadania).

Nos últimos dias, em pouco mais de dois meses, a saúde ganhou um novo titular, com o retorno de Galeno Taumaturgo, já secretário na área durante a gestão de Juraci Magalhães. O prefeito aproveitou a mudança para anunciar um pacote de melhorias nos postos de saúde da cidade.

"Aproveito para antecipar outra novidade na área. Na próxima semana, deveremos lançar um grande pacote de melhorias para os postos de saúde da cidade", acrescentou.

Já na Regional 8, tinha assumido Luiz Taumaturgo, engenheiro que trabalhou no setor de obras da Prefeitura e do Estado, no lugar de Mosiah Torgan, filho de Moroni Torgan (Cidadania). Na semana passada, Sarto realizou uma nova mudança, puxando o vereadora Fábio Rubens (PSB) para a gestão.

