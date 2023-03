Médico Galeno Taumaturgo volta a assumir Secretaria da Saúde de Fortaleza

Médico urologista é ex-prefeito do município de Reriutaba. Ele substitui o neonatologista João Borges e já esteve à frente da pasta na gestão de Juraci Magalhães

O ex-prefeito do município de Reriutaba, Galeno Taumaturgo, foi convidado para assumir a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza. O médico urologista já foi secretário da pasta durante a gestão de Juraci Magalhães. Ele substitui o médico neonatologista João Borges.

Galeno Taumaturgo Lopes é graduado pela Universidade Federal do Ceará (1989) e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele é fundador do Centro de Atenção à Saúde do Homem (Cash).

