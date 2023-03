Sarto faz mais uma mudança na gestão e puxa vereador do PSB para secretaria

Mais um vereador da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) vai assumir uma secretaria na gestão de José Sarto (PDT) na Prefeitura de Fortaleza. Nesta sexta-feira, 24, foi anunciado que o vereador Fábio Rubens (PSB) será o novo titular da Regional 8. No site da pasta, o nome do parlamentar já consta como titular.

O vereador disse ser uma "honra" receber a nomeação e mencionou o prefeito em agradecimento. "Assumo o compromisso de desempenhar minha função com ética, profissionalismo e dedicação, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade e reafirmando meu compromisso de servir a população de Fortaleza", escreveu.

O prefeito já tinha mudado mudado a titularidade de pasta há pouco mais de dois meses. Na época, Luiz Taumaturgo, engenheiro que trabalhou no setor de obras da Prefeitura e do Estado, assumiu a Regional, no lugar de Mosiah Torgan, filho do ex-vice prefeito Moroni Torgan (Cidadania).

Parlamentares do PSB têm feito acenos para se afastar da figura de Sarto. Nesta quarta-feira, 22, o vereador Eudes Bringel anunciou que deixou a base do prefeito. Por meio da assessoria, o vereador justificou que foi alvo de retaliações por ter votado contra a Taxa do Lixo.

“Sofremos algumas retaliações devido ao nosso voto contrário a Taxa do Lixo. Depois disso vieram algumas atitudes indefensáveis da Prefeitura, como o aumento da passagem de ônibus, a questão dos empréstimos, as demandas que não estavam sendo atendidas, que nos fizeram repensar na nossa situação como base”, pontuou o vereador.

O parlamentar faz parte do grupo político do presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PDT). O nome do deputado tem sido citado nos bastidores como um possível nome na disputa interna do PDT para a candidatura à prefeitura em 2024.

A Taxa do Lixo também afastou Leo Couto (PSB), ex-presidente da legenda em Fortaleza. O vereador era vice-líder do Governo na Câmara, mas deixou o cargo durante a tramitação do projeto. O parlamentar era um dos principais críticos da proposta.

Na composição municipal, o PSB também perdeu Élcio Batista, vice-prefeito da Capital, filiado ao partido nas vésperas da eleição de 2020. Agora no PSDB, Élcio segue apoiando Sarto.

Com a nomeação de Fábio Rubens, a gestão municipal empossou cinco vereadores da Câmara como secretários. Wellington Sabóia (PMB) assumiu como diretor do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon). Renan Colares (PDT) se licenciou da CMFor para ficar na Regional 6, enquanto Esio Feitosa (PSB) foi lotado na Regional 9. Após uma sequência de trocas, Pedro França (Cidadania) foi anunciado como titular da Regional 3.

O PSB fez parte da chapa municipal na disputa de 2020, mas, no pleito governista em 2022, se dividiu assim como o PDT. Oficialmente, a legenda formalizou aliança com Roberto Cláudio (PDT) na disputa pelo Palácio da Abolição.

Leo Couto, no entanto, apoiou Elmano de Freitas (PT), indicado por Camilo Santana (PT). Alguns prefeitos chegaram a deixar a legenda para apoiar a campanha do petista, como no caso do prefeito de Ibiapina, Marcos Leite.