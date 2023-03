Sarto anuncia edital do concurso para Guarda Municipal com mil vagas

Pedetista prevê que todas as etapas do concurso serão realizadas ainda este ano

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) anunciou nesta segunda-feira, 27, que o edital de inscrição para concurso da Guarda Municipal já está disponível. As inscrições terão início a partir do próximo sábado, 1° e seguirão até o dia 8 de maio. O registro dos concorrentes será realizado por meio do site da Banca Organizadora (www.idecan.org.br).

Mil vagas serão disponibilizadas, sendo elas 750 vagas para ampla disputa, 50 para pessoas com deficiência (PCD) e 200 para pessoas pardas e pretas (PPP).

A prova objetiva está prevista para o dia 18 de junho. Todas as etapas do concurso estão previstas para ocorrer ainda este ano. "Nós queremos executar todas as etapas do concurso para ainda este ano, convocar aprovados e aprovadas para garantir mais segurança à população de Fortaleza", informou.

