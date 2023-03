Petista critica prefeito por se aliar ao PL e bolsonarista diz que PT é "cópia piorada de Sarto"

Os parlamentares citaram a gestão do prefeito José Sarto (PDT) para questionar o papel dos seus partidos no pleito do próximo ano.

Os deputados estaduais Carmelo Neto (PL) e Larissa Gaspar (PT), potenciais candidatos de seus partidos para disputa à Prefeitura de Fortaleza em 2024, usaram as redes sociais para defender posições divergentes em torno da gestão municipal. Os parlamentares citaram o governo do prefeito José Sarto (PDT) para questionar o papel dos seus partidos no pleito do próximo ano.

Na quarta-feira, 29, Larissa fez publicação em que lança críticas a Sarto e seu aliado, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). A deputada citou as recentes entradas de membros do PL nos quadros da Prefeitura de Fortaleza e defendeu que os pedetistas "perderam a vergonha na cara" devido às novas alianças.

"Sarto e RC perderam a vergonha e assumiram a aliança com os bolsonaristas. O PL entrou na gestão Sarto, ele que sempre flertou com o apoio dos vereadores ligados ao Wagner. Agora o povo sabe quem derrotar em 2024. Seremos nós, com Lula, Camilo e Elmano contra eles", escreveu a petista.

Na Câmara Municipal do Fortaleza (CMFor), a maioria dos vereadores do PL compõe a base governista. Estão na lista Ana Aracapé, Tia Francisca e Pedro Matos, filho de Raimundo Gomes de Matos, membro do PL convidado na última semana por Sarto para assumir a presidência da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci).

Atualmente, o PL não tem mais maioria de oposição na Câmara. Permanecem apenas Priscila Costa e Inspetor Alberto. Ex-vereador e com recente mandato na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Carmelo também usou as redes sociais para comentar sobre o cenário eleitoral de 2024. O bolsonarista acusou o PT de antecipar o debate eleitoral para "enganar o povo de Fortaleza".

"Tentam se opor a um prefeito que fecha emergências, mas fecharam a emergência do HGF e abandonaram leitos de internação na rede de saúde estadual, que eles administram. É muito hipocrisia. São farinha do mesmo saco. A verdade é que o PT é cópia piorada de Sarto", criticou o parlamentar.

Na sequência, Carmelo citou a gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). "Afinal, quem não lembra quando governaram Fortaleza? Luizianne Lins saiu com rejeição de 66% e Maria Luiza foi expulsa do próprio partido depois da administração desastrosa. São eles que querem voltar? É um verdadeiro ultraje', completou.



De olho em 2024, Luizianne iniciou neste mês uma série de rodas de conversa em bairros de Fortaleza. A movimentação acontece ao mesmo tempo em que petistas, como é o caso de Larissa Gaspar, têm reforçado a defesa que a legenda tenha candidatura própria em 2024.



Já o PL, de Carmelo Neto, também começa a montar as estratégias em todo o Estado. O presidente estadual do partido, Acilon Gonçalves, defendeu candidatura própria do partido à Prefeitura de Fortaleza em 2024 e alegou que, mesmo com a legenda agora integrando a gestão Sarto na Capital, não há "compromisso político", apenas uma "parceria".





