Acilon diz que cargo na gestão de Sarto não gera "compromisso" e defende candidatura em 2024

O presidente estadual do PL, Acilon Gonçalves, defende candidatura própria do partido à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Também prefeito de Eusébio, ele afirma que, mesmo com a legenda agora integrando a gestão de José Sarto (PDT) na Capital, não há "compromisso político", apenas uma "parceria".

Na última quarta-feira, 22, o ex-deputado federal e ex-candidato a vice-governador Raimundo Gomes de Matos (PL) entrou para os quadros da gestão da Prefeitura como presidente da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci). Nas eleições de 2022, Gomes de Matos concorreu como candidato a vice-governador em chapa encabeçada por Capitão Wagner (União Brasil).



O dirigente partidário aponta que a legenda vai seguir defendendo suas bandeiras e tecendo críticas até que possam "através das vitórias nas urnas, implantá-las diretamente".

A fala de Acilon ocorre após criticas de correligionários e estranhamento de parlamentares tanto do PL quanto do PDT, já que a legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro atua como oposição em Fortaleza. O deputado estadual Carmelo Neto (PL) questionou que os filiados deveriam ter sido avisados que iriam compor a base do governista e cobrou um posicionamento oficial do diretório estadual do PL.



Acilon afirma que, pelo fato do partido não estar à frente do Executivo do Estado nem do Município, fica na "retaguarda com ideias já defendidas e prontas para serem implementadas". Ele ressaltou ainda que a ida do ex-deputado para a gestão foi um convite para "implantar ideias em defesa dos direitos".



"O PL sempre defende o direito de ter candidatura própria, e na eleição passada tentou ter esse candidato. Isso nem sempre é possível. Hoje o PL, por não estar no poder executivo estadual nem no poder executivo da capital, fica na retaguarda com ideias já defendidas e prontas para serem implantadas. Ideias estas que irão melhorar com certeza a vida das pessoas", disse por meio de nota.



E continua: "Fomos convidados para implantar as nossas ideias em defesa dos direitos da criança e do adolescente, através do nosso ex-candidato a vice governador Raimundo Matos, sem que isso implique em compromisso político e sim parceria para melhoria de vida das pessoas no Estado. (colaborou o repórter Filipe Pereira)

